- TAROM isi dezvolta portofoliul de rute incepand de la 1 iulie 2018 si lanseaza o serie de noi curse: Timisoara - Paris, Timisoara - Stuttgart, Cluj - Paris, Sibiu - Stuttgart, Chisinau - Timisoara si Constanta - Chisinau. "Am tintit atingerea unor destinatii cu potential pentru pasagerii romani din…

- Tarom lanseaza curse Constanța – Chișinau incepand din iulie. Reprezentanții Aeroportului Mihail Kogalniceanu spun ca, pe durata verii, vor fi cel puțin trei zboruri pe saptamana. Directorul Aeroportului Mihail Kogalniceanu, Bogdan Artagea, a anuntat, joi, ca Tarom revine la Constanta, incepand cu 1…

- In data de 28 aprilie, Bistrita a gazduit cea de-a 42-a editie a Concursului National de Dans Sportiv “Cupa Floris”, cea mai longeviva competitie de Dans Sportiv din Romania. S-au inscris peste 200 de perechi din intreaga tara, brigada de arbitri fiind formata de reprezentanti de profil din Bistrita,…

- "Nu vom avea cifre oficiale, ca de obicei, desi in fiecare an avem asteptari ca Ministerul Turismului sa solutioneze aceasta problema, a absentei cifrelor oficiale in turismul romanesc. Cu toate acestea, estimam ca peste 40.000 de turisti se vor afla pe litoral, cea mai mare parte, in jur de 30.000,…

- In perioada 13-15 aprilie 2018 și 20-22 aprilie 2018 au avut loc Campionatele Regionale de Cadeți și Copii 10-11 ani. Municipiul Turda a fost arondat la Reșita pentru cadeți și la Baia Mare pentru copii, alaturi de Hunedoara, Oradea, Timișoara, Bistrița, Alba Iulia, Targu Mureș, Reșita, Satu Mare, Cluj…

- Bilant activitate trimestrul I Ianuarie – Martie 2018 S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. a incheiat activitatea desfasurata in trimestrul I 2018 cu rezultate superioare fata de trimestrul I 2017. In aceste conditii, in perioada ianuarie - martie 2018, traficul comercial…