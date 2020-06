Cursa Binelui, în beneficiul pacienților incurabili Amatorii de mișcare sunt provocați sa alerge cat mai mulți kilometri in acest week-end, pentru a ajuta medicii și asistenții de la Hospice Casa Speranței sa se deplaseze la domiciliile celor care au nevoie de ei. O mare dezamagire provocata de pandemie pasionaților de alergare este și amanarea competițiilor care ar fi trebuit sa […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

