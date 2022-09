Curs valutar BNR pentru 28 septembrie 2022. Euro este în picaj în fața dolarului Curs valutar BNR pentru 28 septembrie 2022. Razboiul dintre euro și dolarul american continua, cel din urma reușind o noua creștere la cursul de ieri. Moneda americana a fost cotati la 5,1379 lei pentru un dolar. Moneda europeana a avut o creștere nesemnificativa, fiind in picaj in fața dolarului. Piața bursiera europeana a incheiat marți […] The post Curs valutar BNR pentru 28 septembrie 2022. Euro este in picaj in fața dolarului appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

