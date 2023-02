Banca Naționala a Romaniei va actualiza, așa cum o face zilnic, la ora 13:00, cursul valutar. Lupta dintre euro și dolar continua. Curs valutar BNR, miercuri, 8 februarie 2023. Cum va evolua dolarul american? FANATIK va prezinta acest curs valutar, precum și cotațiile ultimelor doua zile pentru pricipalele monede. Dolarul ramane momentan departe de valoarea euro, insa specialiștii urmaresc cu atenție evoluția acestor monede. Valoarea principalelor valute europene va fi raportata zilnic, dupa ora 13:00, in clipa in care BNR anunța cotațiile oficiale pentru ziua in curs. Curs BNR euro Marți, 7 februarie,…