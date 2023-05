Curs valutar BNR, joi, 4 mai 2023

Stiri pe aceeasi tema

- Acestea sunt cotațiile Bancii Naționalei a Romaniei pentru ziua de miercuri, 3 mai: Euro: 4,9298 lei Dolarul american: 4,4654 lei Lira sterlina: 5,5868 lei Francul elvețian: 5,0302 lei Gramul de aur: 289,5775 lei

- Curs valutar BNR, 13 aprilie 2023. La cursul BNR al zilei de miercuri, moneda europeana a avut o variație pozitiva, fiind cotat la 4.9381 lei, fața de ziua precedenta. Piețele europene au inchis ziua in ușoara creștere dupa datele cheie privind inflația din SUA. Ramane sa vedem ce se va intampla la…

- Așa cum ne-am obișnuit, in fiecare zi, de luni pana vineri, in jurul orei 13:00, Banca Naționala a Romaniei a afișat noul curs valutar BNR pentru 31 martie 2023. Playtech Știri va prezinta cotațiile zilei pentru principalele monede tranzacționate la noi in țara. Curs valutar BNR pentru 31 martie 2023…

- La inceputul saptaminii de munca leul moldovenesc a crescut și mai mult fața de dolar, dar a crescut și fața de euro. Astfel, pe parcursul zilelor de odihna, el a ciștigat de la dolarul american circa 6 bani, iar de la moneda unica europeana - mai mult de 32 bani, transmite Noi.md. Banca Nationala a…

- La inceputul saptaminii de munca, leul moldovenesc a mai crescut puțin fața de dolar, dar a slabit fața de euro. Astfel, pe parcursul zilelor de odihna el a ciștigat de la dolarul american aproape 1,5 bani, dar a cedat monedei unice europene 1,6 bani, transmite Noi.md. Banca Nationala a Moldovei a stabilit…

- Leul moldovenesc s-a mai devalorizat puțin fața de dolar, dar a slabit și fața de euro. Astfel, pe parcursul unei zile el a mai cedat dolarului american 4 bani, iar monedei unice europene - 1 ban, transmite Noi.md. Banca Nationala a Moldovei a stabilit pentru ziua de 28 februarie un curs oficial de…

- Curs valutar BNR pentru 16 februarie 2023. Ziua de marți a adus noua valoare negativa pentru moneda europeana, scazand cu cel puțin 0,0019 unitați. Lira sterlina a inregistrat și o variație negativa de 0,0366, iar dolarul american a crescut cu 0,0133 unitați in plus. Piețele europene au incheiat miercuri…

- Curs valutar BNR pentru 3 februarie 2023. A doua zi din februarie a adus uo noua valoare pe minus pentru moneda european, de -0,0124 unitați. Lira sterlina a inregistrat o scadere, iar dolarul american a mai caștigat cateva unitați in plus. Tot ieri, piețele europene au batut in retragere, in condițiile…