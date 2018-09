Curs valutar BNR azi, 14 septembrie: cursul euro/leu revine pe crestere! Care este explicatia?

Stiri pe aceeasi tema

- De exemplu, moneda indiana a atins un nou minim istoric de 72,12 rupii/dolar fața de 63,67 rupii/dolar la începutul anului. Deprecieri semnificative înregistreaza și lira turceasca, peso-ul argentinian sau randu-ul african. Cursul euro a crescut de la 4,6369 la 4,6383 lei. Tranzacțiile…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6383 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins miercuri, scrie news.ro.Miercuri, euro a crescut la 4,6369 lei. Joi, euro a crescut la 4,6383 lei.Tudorel Toader a facut marele anunț - Adina Florea,…

- "Este o practica, o decizie Curții Constituționale, care spune ca avizele acestea sunt obligatoriu de cerut, dar nu este obligatoriu sa se respecte. Fiind vorba de rectificarea bugetului de stat, Parlamentul ar putea sa treaca și sa adopte rectificarea trecand peste avizul negativ al CSAT, dar numai…

- Ionuț Sugacevschi de la “Exatlon” revine in ring. Fostul finalist Exatlon tocmai a semnat un contract cu un circuit de lupte. Zilele trecute, „Jaguarul” a semnat unul dintre cele mai importante contracte cu un circuit de lupte din Romania. Ionut „Rusu” Sugacevschi nu a stat mult „pe bara” dupa experienta…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6572 lei/euro, in crestere cu 0,05% fata de nivelul atins luni. Pretul aurului a continuat sa scada si a ajuns la cel mai slab nivel din decembrie 2017 pana in prezent, scrie news.ro.Luni, euro a scazut la 4,6550 lei.…

- O moneda de argint va fi lansata, luni, in Romania, cu tema 150 de ani de la inființarea Filarmonicii Romane din București. Moneda va avea o valoare nominala de 10 lei, forma rotunda, diametru de 37 de milimetri, cant zimtat si o greutate de 31,103 grame. Aversul monedei prezinta Ateneul Roman, sediul…

- Curs BNR 26 iunie 2018. Banca Naționala a Romaniei a anunțat care sunt cotațiile principalelor valute tranzacționate pe piața bancara din Romania. Euro a scazut la 4.662, fața de ieri, cand era 4,665. Curs BNR 26 iunie 2018. Euro a scazut din noi, marți, 26 iunie 2018. Moneda europeana a atins cea…

- Cursul valutar din 20 iunie aduce vești despre leu. Moneda naționala este in creștere in raport cu principalele monede: euro, dolar și franc elvețian. Moneda naționala se apreciaza mirecuri in raport principalele valute: euro, dolar, leu, franc.