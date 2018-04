CURS VALUTAR BNR 23 APRILIE 2018. Euro ramane la 4,65 lei, aproape de cursul anuntat vineri de BNR. Moneda europeana ajunsese la 4,67 lei, in jurul orei 8, in aceasta dimineata, fata de 4,66 lei, cursul anuntat vineri de BNR. Dupa ora 8, moneda europeana a scazut pana la 4,65 lei. Leul a atins pe 17 aprilie cea mai ridicata valoare in fata monedei europene din ultimele doua luni si jumatate (4,6485 lei/euro), mai precis din 6 februarie 2018 cand BNR a anuntat un curs de referinta de 4,6423 lei/euro. Euro a atins maximul istoric in fata leului atins pe 23 ianuarie: 4,6679 lei/euro.

