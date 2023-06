Curs de programare cu obiectiv sigur: angajarea ca IT-ist în 8 luni! Inceputul e intotdeauna promițator, insa de puține ori se intampla ca scenariul creionat sa fie și confirmat la final. Un factor important care influențeaza rezultatul este unul care, la o prima vedere, pare a nu avea legatura directa cu capacitatea de invațare, insa il vei recunoaște și la tine: motivația! Specialiștii in dezvoltarea umana au realizat de-a lungul timpului studii care au aratat ca modul de asimilare a informațiilor este influențat in mod incontestabil de motivație, de mindset, cat și de aspecte ce țin de viața personala. Acest lucru a fost observat și conștientizat și… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

