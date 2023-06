Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 15 ani a murit, miercuri dimineața, intr-un accident rutier grav in Teleorman. Adolescenta se afla in mașina cu alți patru tineri, care au ajuns la spital in stare critica, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de un tren.

- Tragedia din Tulcea a șocat o țara intreaga! Un tanar a murit, sambata dimineața, intr-un accident rutier grav. Baiatul se afla la volanul mașinii, care a intrat ulterior intr-un copac. Impactul i-a fost fatal, astfel ca medicii nu au mai putut sa faca nimi ca sa ii salveze viața.

- ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O femeie a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita de o mașina ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O femeie a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita de o mașina Un accident rutier a avut loc miercuri, 19 aprilie, pe bulevardul Horea din Alba Iulia, in zona hotel Cetate. Din…

- Trei persoane au fost ranite, vineri seara, dupa un accident rutier intre o mașina și un microbuz de transport persoane, pe DN 1R, in localitatea Beliș, din județul Cluj.Pompierii de la Detașamentul Huedin au intervenit vineri seara la un accident rutier petrecut in apropiere de localitatea Beliș. „Apelul…

- FOTO| Accident rutier pe DN 1, zona localitații Rahau: Un șofer a ieșit cu mașina in decor și s-a rasturnat FOTO| Accident rutier pe DN 1, zona localitații Rahau: Un șofer a ieșit cu mașina in decor și s-a rasturnat Un accident rutier a avut loc in cursul dimineții de vineri, 7 aprilie, pe DN 1, dupa…

- FOTO| Accident rutier in Alba Iulia: Trei mașini au intrat in coliziune, in zona pasarelei din cartierul Partoș FOTO| Accident rutier in Alba Iulia: Trei mașini au intrat in coliziune, in zona pasarelei din cartierul Partoș Un accident rutier a avut loc marți, in jurul orei 15:30, pe pasarela din cartierul…

- Ieri, 03 martie, in jurul orei 22.15 un accident rutier s a produs la intersectia dintre Soseaua Mangaliei si strada Caraiman. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. Facem precizarea ca, in interval de 7 zile, este a doua masina ce poarta Sigla San Marco, lovita. Amintim ca, la data…