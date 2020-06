Stiri pe aceeasi tema

- A fost Cod Rosu de fenomene meteorologice periculoase, noaptea trecuta, in mai multe localitati din judetul Cluj. Pompierii clujeni au intervenit pe parcursul intregii nopti pentru evacuarea apelor din gospodarii si imobile. Viitura puternica a facut ca mai multe drumuri sa fie inchise.

- Grindina de dimensiunea unui ou a cazut, miercuri, intr-o localitate din judetul Suceava, aflata sub avertizare cod portocaliu de fenomene meteo periculoase, anunța MEDIAFAX.Pe pagina de Facebook a localitații Mazarești, din județul Suceava, a fost postata o filmare, miercuri, in care se vede…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, avertizari nowcasting Cod portocaliu de furtuna, valabile in zone din judetele Harghita, Mures, Bistrita-Nasaud si Maramures. Meteorologii precizeaza ca, in ultima ora, in zonele vizate s-au acumulat aproximativ 30 – 35 l/mp de precipitatii.…

- Aproape toata țara este acaparata de vreme rea, iar in Capitala ploile și temperaturile scazute vor continua pana miercuri. Meteorologii au prelungit avertizarea meteo și anunța ca sudul, sud-estul și centrul țarii vor fi maturate de furtuni și ploi torențiale. Avertizarea este valabila și pentru București,…

- Potrivit ISU Timis, Centrul Meteorologic Regional Banat-Crisana a emis o alerta de fenomene meteorologice periculoase cu efect imediat, cod portocaliu... The post Avertizare de fenomene meteorologice periculoase, cu efect imediat, in Timis! Zonele vizate appeared first on Renasterea banateana .

- Cap Limpede, stiri adevarate: O avertizare meteo cod galben de vreme severa pentru Bucuresti intra in vigoare vineri, 22 mai, de la ora 19:00 si este valabila pana la ora 20.00. Ploi puternice, frecvente descarcari electrice si grindina de mici dimensiuni sunt fenomenele asteptate in Bucuresti. Meteorologii…

- Meteorologii ANM spun ca manifestarile meteo s-au declanșat deja și au fost emise mai multe avertizari nowcasting de cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate în vestul, centrul, nord-vestul și sud-estul extrem al țarii. Este vorba despre descarcari electrice, intensificari…

- Centrul meteorologic regional Oltenia a emis o avertizare de fenomene meteo periculoase cod galben pentru mai multe localitați din județele Gorj și Mehedinți, valabil duminica, intre orele 15:00 și 18:00. Este...