Curentul se scumpește, Hidroelectrica anunță dublarea profitului Hidroelectrica si-a dublat profitul net in primul semestru, la 1,687 miliarde lei. De asemenea, cifra de afaceri a crescut cu 77,9% in primele sase luni, la 3,2 miliarde lei, fata de aceea si perioada a anului trecut, potrivit raportului publicat marti de actionarul minoritar Fondul Proprietatea (FP). FP detine 19,94% din actiunile Hidroelectrica. ”Conform managementului companiei, in cursul primelor sase luni ale anului 2021, compania a inregistrat o cifra de afaceri de 3,2 miliarde lei, in crestere cu 77,9% fata de aceea si perioada a anului trecut, EBITDA de 2,442 miliarde lei, in crestere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

