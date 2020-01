Stiri pe aceeasi tema

- Asistam la o infloritoare industrie care s-a creat in jurul modalitatilor prin care ne putem detoxifica organismul, fie ca vorbim despre diete, suplimente, sucuri sau alte „strategii“ mai complexe, care pot include si proceduri invazive. Medicii specialisti avertizeaza ca, de fapt, este vorba despre…

- CHIȘINAU, 6 dec – Sputnik. Tinerii specialiști, medicii, farmaciștii, personalul medical și farmaceutic vor primi indemnizații unice majorate. Modificarile la lege au fost votate astazi de majoritatea parlamentara. © Sputnik / Мирослав РотарьMai mulți bani pentru doua categorii de veterani - Iata…

- Un barbat in varsta de 41 de ani din Blaj, s-a electrocutat astazi in zona garii Oraștie. Medicii au intervenit, dar din pacate pentru el, aceștia au constatat decesul, in cele din urma. Astazi, in jurul orei 12.30, polițiștii T.F. au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 41 de…

- Boala mainilor murdare, cum o numesc medicii, se transmite rapid si afecteaza atat adultii, cat si copiii. Medicii atrag atentia ca numarul de cazuri in perioada urmatoare ar putea creste. „Hepatita A nu se cronicizeaza, spre deosebire de alte hepatite, dar poate crea un disconfort digestiv. Are o simptomatologie…

- Controalele efectuate periodic de reprezentantii Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Gorj nu sunt vazute deloc cu ochi buni de catre medicii de familie si nu numai. Inainte sa incheie contractul cadru cu CAS, in luna aprilie, medicii au emis o serie...

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) trage un semnal de alarma in ce priveste amenintarea epidemiologica de la granita de Nord a tarii. Masurile luate de Ministerul Sanatatii (MS) pana in acest moment sunt bune, necesare insa trebuie completate. Medicii de familie au primit alerte epidemiologice…

- "În noaptea de vineri spre sâmbata, mai multe echipe de medici au prelevat inima, ficatul, rinichii si corneea de la un barbat de 43 de ani din Alesd, judetul Bihor, care nu a mai avut nicio sansa la viata dupa ce a cazut, miercuri, de la etajul patru al unui bloc. Medicii au facut…

- Mario Iorgulescu a fost transferat de la Spitalul Elias, acolo unde a fost operat și internat cateva zile dupa accidentul cumplit petrecut in Capitala, la o clinica de lux din Milano. Cati ani de PUSCARIE risca Mario Iorgulescu si cum poate scapa cu SUSPENDAREA PEDEPSEI Medicii italieni…