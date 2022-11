Stiri pe aceeasi tema

David Popovici (CS Dinamo) a castigat, duminica, medalia de aur in proba de 400 m liber din cadrul Campionatului National de inot in bazin scurt, la Otopeni.

Pompierii militari au fost alertați, in aceasta dimineața, in jurul orei 06.30, ca un incendiu a izbucnit in orașul Nadlac la o anexa cu rol de magazie. "La sosirea echipajelor de intervenție incendiul se manifesta violent, atat in interiorul anexei cat și la acoperiș, favorizat de observarea cu intarziere,…

Ștafeta Invictus a poposit miercuri in municipiul Suceava, de unde a plecat spre Campulung Moldovenesc. Alergatorilor și cicliștilor participanți la aceasta acțiune li s-au alaturat pentru o perioada și reprezentanți ai echipei de handbal CSU din Suceava, este vorba de despre antrenorii Bogdan ...

Statele Unite ale Americii si Mexicul au realizat un proiect de rezolutie prin care se cere detasarea unei forte de securitate internationala, pentru a ajuta impunerea ordinii in Haiti, informeaza RADOR.

Oriana Sabatini, iubita jucatorului lui Paulo Dybala, are o pasiune bizara pentru studiul cadavrelor, scrie Marca. Cantareața a fost prezenta la un program de televiziune numit „Nimeni nu spune nimic" și vorbit despre pasiunea ei: „Sunt pasionata de corpurile neinsuflețite. Adevarul este ca am o inclinație…

Noul staff tehnic al Chindiei Targoviște va fi anunțat in scurt timp, vestea vine de la primarul municipiului Targoviște și de la președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan. Ziua de luni, 19 septembrie 2022, a fost o zi lunga, atat primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan cat si președintele…

- Echipaje ale Gardienilor Revolutiei din Iran au capturat, marti, o nava militara americana fara echipaj, intr-un incident produs in Golful Persic, dar vasul a fost eliberat in contextul apropierii fortelor navale americane.