- Frigurile mai mari din ultimele zile au inghețat complet suprafața Lacului Știucii de la Sacalaia. Un strat de gheața gros permite acum tuturor o aventura de care mai rar pot avea parte. Inghețul lacului, aflat la 10 km de Gherla, in comuna Fizeșu Gherlii, este un fenomen care nu are loc in fiecare…

- Un Cod galben de ceața este in vigoare pana la ora 9.00 in mai multe zone din țara. Se vor semnala : local ceața care determina reducerea vizibilitații sub 100 - 200 m, ce va favoriza in funcție de condițiile locale formarea ghețusului.Zonele vizate sunt in:Județul Timis: Sannicolau Mare, Dudeștii Vechi,…

- Un apel la 112 a anunțat miercuri seara in jurul orei 20.15 un incendiu in Gherla, la ieșirea spre Hașdate. La locul evenimentului au intervenit mai mute autospeciale de stingere cu apa. știre in curs de actualizare (0)(0)

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule s-a produs duminica la amiaza la ieșirea din Gherla spre Fizeșu Gherlii. In jurul orei 12.30, ajuns la intersecția de la podul de la Nicula, un șofer nu a acordat prioritate și a intrat in coliziune cu un alt autoturism. In urma evenimentului…

- O mașina care circula in noaptea de luni spre marți prin Mintiu Gherlii a ieșit in decor. Evenimentul rutier a fost inregistrat la poliție in jurul orei 02. foto primite de la cititori Din primele informații, un conducator auto care circula spre Gherla cu un autoturism marca Renault, inmatriculat in…

- Un barbat a decedat si alte doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc, vineri, in localitatea Fizesu Gherlii din judetul Cluj. „Doua autospeciale, un echipaj SMURD si unul SAJ au intervenit pentru a gestiona o situatie de urgenta rezultata in urma unui grav accident rutier…

- Din primele verificari efectuate de polițiști la locul accidentului a reieșit ca, un barbat in varsta de 77 de ani, in timp ce conducea un auto din direcția Gherla, ar fi patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu o autoutilitara condusa de un barbat de 47 de ani.In urma impactului a rezultat decesul…

