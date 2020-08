Stiri pe aceeasi tema

- Primarul George Scripcaru a convocat astazi o ședința cu directorii Companiei Apa Brașov și ai Sistemului de Gospodarirea Apelor Brașov, pentru a le cere in mod ferm masuri imediate pentru a impiedica acumularile de apa de pe strazi, in cazul ploilor torențiale. „Am convocat la primarie Companiei Apa,…

- 14 septembrie 2020: Brasovul se pregateste si cu containere pentru „extinderea scolilor”. Primaria a evaluat mai multe scenarii pentru inceperea anului scolar in „sistem COVID”. Pe lista de cumparaturi sunt laptopuri sau tablete, masti, dezinfectanti, dar si „clase modulare”! Chiar…

- Inundațiile din ultima perioada ne-au dat de ințeles ca nu e destul sa dam vina pe natura și sa acceptam cu stoicism ca an de an apele umflate sa ne inunde gospodariile și sa ne strice recolta. Trebuie sa prevenim inundațiile. Ințelegand acest lucru un echipaj format din 1 ofițer și 10 subofițeri din…

- In cursul zilei de ieri și pe timpul nopții, din cauza precipitațiilor abundente, pompierii au acționat pentru evacuarea apei in zeci de localitați. Cele mai afectate județe de aversele torențiale sunt Argeș, Botoșani și Hunedoara, conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgența.Din cauza…

- Compania Apa a montat prima stație de pompare individuala din proiectul de branșare a celor 100 de case din Șchei care deversau apa menajera in canalul Graft. Proiectul a fost inceput in urma cu aproximativ doua luni, la solicitarea Primariei Brașov. ,,Dupa cum știți, am demarat un proiect de punere…

- In acest context, a avut loc astazi, 9 iunie a.c., o sedinta de lucru* condusa de subprefectul Eugen Curteanu, sedinta in care a fost reunita comisia numita in acest sens prin ordin de prefect. Aceasta comisie este constituita din reprezentanti ai Institutiei Prefectului judetul Bistrita-Nasaud, Sistemul…

- Construirea Aeroportului Internațional Brașov, care implica și devierea paraului Besalcin, sunt doua proiecte fezabile, anunța, miercuri seara, Administrației Naționale „Apele Romane” (ANAR), intr-un comunicat de presa, anunța MEDIAFAX.Conform sursei citate, in cadrul unei intalniri care a…

- Raul Colentina - acumularea Baneasa a fost poluat cu produse uleioase, anunta ”Apele Romane”, care precizeaza ca vor fi montate in continuare baraje absorbante, iar monitorizarea va continua cu privire la mortalitatea piscicola si afectarea biodiversitatii, potrivit news.ro.”In dimineata zilei…