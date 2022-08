Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a anuntat in urma cu un an ca va schimba fata orasului si prin demolarile garajelor de cartier si amenajarea spatiilor dintre blocuri. ZIUA de CLUJ a prezentat in urma cu o luna, intr-un articol, cum lucrarile erau in toi in zona Pietei Ioan Mester cu acces la Oficiul Postal 15 din Manastur.