Curajul şi jertfelnicia femeilor creştine Sfantul Grigorie Palama argumenteaza, pe pagini intregi, ca o femeie, anume Maica Domnului, este cea care L-a vazut prima pe Fiul sau Cel Inviat: "Prima dintre toti oamenii care a primit de la Domnul vestea cea buna a Invierii Domnului a fost, asa cum era cuvenit si drept, Nascatoarea de Dumnezeu. Si Aceasta L-a vazut inviat inaintea tuturor, si s-a bucurat de dumnezeiasca Sa convorbire, si nu numai ca L-a vazut cu ochii si L-a auzit cu urechile ei, dar s-a si atins prima si singura cu mainile de preacuratele Lui picioare, chiar daca evanghelistii nu spun toate acestea in chip deschis, nevrand… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

