- Regizorul celebrelor filme romanești „Liceenii” și „Declarație de dragoste” a incetat din viața. Nicolae Corjos urma sa implineasca 86 de ani in trei luni. Nicolae Corjos s-a nascut la Hotin (atunci aparține de Romania, astazi, de Ucraina), la 22 mai 1935. Acesta a absolvit Institutul de Arta Teatrala…

- Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat miercuri, 23 februarie, comercializarea unui aditiv furajer inovator, care va contribui la reducerea emisiilor de metan, un gaz cu efect de sera puternic, provenind de la vacile de lapte, informeaza Agerpres , preluand un comunicat al Comisiei Europene.…

- Comisia Europeana a autorizat, joi, promovarea greierelui de casa (Acheta domesticus) ca aliment nou in Uniunea Europeana, informeaza un comunicat de presa al instituției. Greierele de casa (Acheta Domesticus) este a treia insecta care a fost aprobata cu succes pentru consum, dupa aprobarile emise pentru…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Iași – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, au organizat și executat o acțiune, care a vizat activitatea infractionala a unui grup infractional…

- Excesul de mortalitate in Elveția, Suedia și Spania a atins cel mai ridicat nivel in 2020, cand pandemia de COVID-19 a ajuns in Europa, decat in orice alt an dupa 1918, cand gripa spaniola se raspandea in jurul lumii, relateaza IFL Science , citat de Hotnews.ro.Elveția, Suedia și Spania au fost alese…

- AUR a transmis Ministerului Agriculturii propuneri de imbunatațire a primei versiuni a Planului Național Strategic 2023 - 2027: „Romania trebuie sa renunțe la paradigma istorica de și sa adopte o noua paradigma, aceea de ”. Liderii Alianței pentru Unirea Romanilor au transmis marți Ministerului…