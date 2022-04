Stiri pe aceeasi tema

- Romania are nu doar cea mai mare salina din Europa, cea de la Slanic Prahova, care are cel mai pur aer de pe planeta, dar se numara și printre țarile cu cele mai multe saline de pe continent. Dincolo de frumusețea adancurilor de sare, liniștea locurilor și aerul nepoluat, salinele pot oferi și un tratament…

- Din cauza framantarilor internationale nu se prea observa ce se intampla pe scena politica interna. Statele Unite sunt in centrul atentiei generale. Cum il vor determina americanii pe Vladimir Putin sa renunte la agresiunea impotriva Ucrainei? Au americanii informatii din jurul presedintelui Putin?…

- Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe al Romaniei, a explicat in ce mod se va intoarce Vladimir Putin acasa dupa tot acest efort militar realizat. „Compromisul rezonabil trebuie sa fie in mod evident la vedere – o parte a lui – și in regim confidențial o alta parte”, a explicat Cristian Diaconescu…

- Desfasurarea trupelor americane in Europa arata Rusiei ca are motive de ingrijorare, i-a declarat, miercuri, lui Matthew Chance de la CNN purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dmitri Peskov, scrie agentia TASS. „SUA continua de facto sa creasca tensiunea in Europa”, a spus Peskov, adaugand ca desfasurarea…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID in Romania, a fost invitatul lui Catalin Striblea in emisiunea „Romania in Direct” de la Europa FM. Vaccinarea copiilor a fost tema principala a emisiunii. S-a discutat și despre sindromul inflamator multisistemic. „Trecerea prin boala,…

- In perioada pandemiei, in Romania s-au nascut cei mai putini copii din 1930 pana in prezent, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Specialistii considera ca populatia a fost speriata si a analizat mult mai atent posibilitatea conceptiei unui copil.