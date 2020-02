Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt cateva zile pana la intrarea in vigoare a noilor prevederi legale in domeniul ordinii și siguranței publice. Mai exact, la data de 26 ianuarie a.c., vor intra in vigoare modificarile prevazute de Legea 192 din 2019, pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii…

- Guvernul s-a reunit in ultima ședința din acest an. Legea bugetului ar putea intra in vigoare pe 6 ianuarie, daca nu va fi contestata la CCR Vicepremierul Raluca Turcan a declarat luni ca legea bugetului de stat ar putea sa intre in vigoare pe 6 ianuarie, in cazul in care nu va fi contestata la Curtea…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat luni ca legea bugetului de stat ar putea sa intre in vigoare pe 6 ianuarie, in cazul in care nu va fi contestata la Curtea Constitutionala. Aceasta a mentionat la inceputul sedintei de guvern ca cele trei legi pentru care Executivul si-a angajat raspunderea,…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat ca Executivul a urmat toate procedurile legale, iar daca niciun partid nu va ataca Legea bugetului la Curtea Constituționala, atunci pe data de 6 ianuarie va pleca la promulgare.”Legea bugetului de stat, legea privind unele masuri fiscale au fost depuse…

- PNL contesta faptul ca dublarea alocațiilor a fost discutata doar la Camera Deputaților, forul decizional, nu și la Senat, care a fost prima Camera sesizata. De asemenea, sesizarea va include faptul ca nu a existat un punct de vedere al Guvernului și nici o evaluare a impactului bugetar. ALOCATIILE…

- Angajatii Directiei de Sanatate Publica Tulcea care au dat institutia in judecata pentru sporuri nu vor primi mai multi bani, a decis Curtea de Apel Constanta. Hotararea de la Constanta este definitiva si vine sa intareasca decizia luata de Tribunalul Tulcea prin care a fost respinsa in prima instanta…