Cuplul Iohannis își încheie periplul african. Azi, ultima vizită: Senegal Cuplul prezidențial iși incheie aventura africana cu vizita in Senegal, care incepe marți și se termina joi, cu intalniri intre președinții celor doua state. Potrivit agendei, marti, seful statului va vizita Asociatia senegaleza pentru protejarea copiilor cu deficiente mintale (ASEDEME), Centrul Aminata Mbaye – Grand-Yoff, din Dakar. Miercuri, presedintele Iohannis va vizita Insula Goree, patrimoniu UNESCO, fost avanpost al comertului cu sclavi, unde se va intalni cu oficialitatile locale. De asemenea, va vizita Casa de sclavi „Maison des Esclaves” si Liceul de fete Mariama Ba. Joi, Klaus Iohannis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

