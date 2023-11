Cuplul de români care s-a îmbogățit din haine furate de la Gucci. Cine sunt soții care au făcut peste 1 milion de euro Doi soți din București au dus o viața de lux din furtul și comercializarea de haine furate de la branduri importante. Au ajuns dupa gratii dupa ce au fost denunțați de Casa Gucci. Cuplul de romani care s-a imbogațit din haine furate de la Gucci Obiectele vestimentare furate erau depozitate in garsoniera celor doi din cartierul Colentina. Prejudiciul este de peste un milion de euro. Gucci, Balenciaga sau Dolce & Gabbana sunt cateva dintre brandurile de lux de pe urma carora cei doi soți au caștigat zeci de mii de euro. Ancheta este in plina desfașurare, iar anchetatorii nu au stabilit inca, cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

