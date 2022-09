Stiri pe aceeasi tema

- La doi ani de la divorțul de fosta sa soție, Conrad Mericoffer, actor in serialul ”Adela” de la Antena 1 și Ana Odagiu, fosta concurenta a sezonului 17 de la Te cunosc de undeva au decis sa fie impreuna. Cei doi sunt cel mai nou cuplu din showbiz-ul romanesc, iar Spynews.ro i-a surprins impreuna la…

- Soarele ar fi rasarit și pe strada lui Brad Pitt. Dupa mariajul eșuat cu Angelina Jolie, celebrul actor pare sa-și fi redeschis inima pentru o noua poveste de iubire. Pitt a fost surprins, recent, pe strazile orașului Paris, luand pranzul alaturi de unul dintre cele mai cunoscute modele din lume. Despre…

- In anul 2017, Roxana Ciuhulescu divorța de Mihai Ivanescu dupa 10 ani de relație, iar un an mai tarziu s-a casatorit cu Silviu Bulugioiu. Vedeta a povestit in ce relații a ramas cu fostul soț, care s-a recasatorit chiar de ziua ei de naștere.Din casnicia cu Mihai Ivanescu, Roxana Ciuhulescu are o fetița…

- Nora de la Mireasa se confrunta cu probleme de sanatate dupa ce a parasit competiția, insa in aceste momente starea ei de sanatate este una buna. Nora a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu iși mai dorește o relație in momentul de fața pentru ca vrea sa se vindece.

- Georgiana Lupu a participat la „Survivor Romania” 2021. Tanara cu o poveste impresionanta, caci s-a nascut in penitenciar, a vorbit despre viața pe care o duce acum intr-un interviu pentru Fanatik . Nu are un job stabil, dar are multe planuri de viitor. Dupa emisiunea-concurs, Georgiana a lucrat in…

- La scurt timp dupa ce au anunțat destramarea poveștii de iubire, Alex Bobicioiu și Simina Loica s-au impacat. Sportivul a explicat ca nu a putut sa stea foarte mult timp desparțit de frumoasa bruneta. Vedeta a oferit cateva detalii legate de motivul pentru care el și partenera sa au trecut prin cateva…

- Silviu Prigoana se considera unul dintre cei mai fericiți barbați de pe planeta. Cu o cariera impresionanta in politica și o familie implinita, fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu a trait emoții incredibile in ziua de vineri, 24 iunie, cand unul dintre fiii sai s-a casatorit cu aleasa inimii sale. Despre…