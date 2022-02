Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta in cazul parinților romani arestați in Danemarca dupa ce și-au dus copilul in varsta de cinci saptamani la spital cu hemoragie craniana, continua, iar polițiștii i-au cerut informații inclusiv moașei care vizita nou-nascutul la domiciliu, potrivit informațiilor furnizate pentru Libertatea de…

- Doi romani, sot si sotie, au fost retinuti in Danemarca, la cateva zile dupa ce si-au dus copilul de o luna la spital unde a fost internat. Parintii sunt in centre de detentie diferita si nu au dreptul sa vada copilul care este supravegheat de o persoana desemnata de municipalitate. Ministerul de Externe…

- Ministerul Afacerilor Externe arata sambata ca Ambasada Romaniei la Copenhaga a fost notificata, la data de 2 februarie, de catre un cetatean roman, cu privire la situatia deosebita in care se afla alti trei cetateni romani, membri de familie ai acestuia, pe teritoriul Regatului Danemarcei.In dialogul…

- Ionuț și Sorana Rotundu, rezidenți de doi ani in Danemarca, au fost reținuți de poliție pentru patru saptamani. Totul, dupa ce Mathias, bebelușul lor de o luna și o saptamana, a ajuns la spital cu hemoragie craniana.Chiar parinții au sunat la ambulanța, cand au realizat ca micuțul se simte rau. De aici…

- Ambasadorul roman la Copenhaga, Mihai Alexandru Gradinar, a precizat, sambata, ca bebelusul este internat intr-o unitate sanitara din orasul Odense si este in afara unui pericol iminent. Ancheta a fost demarata dupa ce bebelusul a ajuns la spital cu hemoragie craniana, medicii suspectand ”sindromul…

- Doi cetateni români, sot si sotie, rezidenti în Regatul Danemarcei, au fost retinuti de catre autoritatile daneze, dupa ce și-au dus copilul de o luna la spital, unde a fost internat, scrie News.ro. Potrivit MAE, autoritatile daneze au deschis o ancheta cu privire la circumstantele care…

- Reprezentanții MAE au venit, sambata seara, cu noi precizari legate de acuzațiile aduse de autoritațile daneze celor doi romani reținuți de poliție, dupa ce bebelușul lor de nici cinci saptamani, a ajuns la spitalul din Odense cu hemoragie craniana. Reprezentanții MAE au anunțat ca ancheta cu privire…

