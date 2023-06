Stiri pe aceeasi tema

- Cupio a lansat vara aceasta SUMMER ME, o campanie cu un mesaj urban fresh care inspira curaj și anunța o serie de experiențe menite sa puna in valoare unicitatea fiecaruia. Gamele Glam Neon by Cupio sunt aici pentru ca oamenii sa se exprime exact așa cum simt și sa aiba mai multa incredere in ei.

- In data de 15 iunie 2023, incepand cu ora 15.00, Agenția Naționala impotriva Traficului de Persoane și Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, au organizat in incinta instituției de invațamant amintite evenimentul de lansare al campaniei de prevenire ,,Nu renunța la tine ! Traficul de persoane nu…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt a lansat campania ‘Ai grija in ce ape te scalzi’, pentru a preveni scaldatul in locuri neamenajate in acest scop. Inspectorul sef al ISU Neamt, colonelul Mihai Ciprian Mitrea, a declarat ca ideea acestei campanii a venit ca urmare a cresterii numarului…

- Doua eleve din comuna Bucșani, niciuna mai mare de 15 ani, tocmai au lansat prima lor carte de povești dedicata copiilor – Povestea Dorințelor. Cartea a fost redactata de catre Ioana Ristea, o fata cu chip de copil și imaginația unui adevarat scriitor, a carei poveste o veți gasi curand intr-unul dintre…

- Demi Lovato a lansat varianta rock a piesei „Cool For The Summer”. Noua versiune include voci reinregistrate și producție actualizata de la Warren ‘Oak’ Felder, Keith ‘Ten4’ Sorrelles și Alex Nice, dand imnului de vara o intensitate regasita. „Cool for the Summer” a fost lansat inițial acum 8 ani ca…

- Lansarea oficiala a Centrului de Explorare a Energiei NuScale (Centrul E2) la Universitatea Politehnica din București, in urma cu cateva zile, a fost o premiera europeana. Mai exact, SN Nuclearelectrica SA (SNN) și Universitatea Politehnica din București au lansat primul Centru de Explorare a Energiei…

- Elevii aflați in anii terminali de liceu sunt puși in fața unor dileme in alegerea viitorului lor. Pentru a veni in sprijinul liceenilor, Universitatea Politehnica Timișoara, care și-a lansat campania de admitere in cadrul Targului Educațional „Timișoara – ATU pentru educația ta”, care a inceput de…

- Un satelit romanesc a fost lansat, ieri, in spațiu cu racheta SpaceX. Este al doilea satelit romanesc ajuns pe orbita, dupa Goliat, in 2012. Printre cei 51 de sateliți plecați in spațiu, din baza din California, se afla și ROM-2 SPACE Sparrow. Este al doilea satelit romanesc ajuns pe orbita, dupa Goliat,…