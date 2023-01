Stiri pe aceeasi tema

Formatia FC Sevilla s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Spaniei, dupa ce a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Deportivo Alaves, scrie news.ro.

Formatia FC Barcelona a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 4-3, echipa CF Intercity, din liga a treia, dupa prelungiri, si s-a calificat in optimile Cupei Spaniei, informeaza news.ro.

Formatia Real Madrid s-a calificat, marti, in optimile Cupei Spaniei, dupa ce a invins, scor 1-0, echipa Cacereno, din liga a patra, potrivit news.ro.

Echipa spaniola Espanol Barcelona a invins marti, in 16-imile Cupei Spaniei, pe teren propriu, formatia Celta Vigo, scor 3-1, si s-a calificat in optimile competitiei.

In 2023, romanii vor avea 15 zile libere legale conform Codului Muncii, dintre care trei vor fi in weekend.

Kremlinul afirma miercuri ca alegerile de la jumatate de mandat ("midterms") din Statele Unite nu vor imbunatati relatiile "proaste" dintre Moscova si Washington, relateaza AFP.

Betis Sevilla a incheiat la egalitate duminica, pe teren propriu, scor 1-1, meciul din etapa a 13-a cu FC Sevilla. Acelasi scor s-a inregistrat in meciurile Atletico Madrid – Espanol si Real Sociedad – Valencia, informeaza news.ro.

FC Barcelona a invins duminica, pe teren propriu, scor 4-0, formatia Athletic Bilbao, intr-un meci contand pentru etapa a 11-a din La Liga Santander. Atletico Madrid a intrecut, in deplasare, pe Betis Sevilla, scor 2-1, si e pe locul 3, informeaza news.ro.