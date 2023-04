Cupa Satelor se apropie de Fazele regionale Asociațiile Județene de Fotbal din toata țara au organizat fazele județene finale pentru Cupa Satelor, una din cele mai iubite competiții din Romania. Cupa Satelor este destinata copiilor din mediul rural de la categoria de varsta Under 13. Calendarul Cupei Satelor: Zona 1: Botoșani – UAT Curtești Iași – UAT Ruginoasa Bacau – UAT Racaciuni Vaslui – UAT Vaslui Etapa zonala se va desfașura la UAT Ruginoasa, județul Iași, in data de 29 aprilie. Zona 2: Buzau – UAT Ziduri Galați – UAT Matca Tulcea – UAT Greci Constanța – UAT Cumpana Etapa zonala se va desfașura la UAT Cumpana, județul Constanța,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

