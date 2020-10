Stiri pe aceeasi tema

- Primele 12 transportoare Piranha V a plecat spre Craiova de la Uzina Mecanica București, conform unui comunicat al Ministerului Apararii Naționale. Destinația finala sunt Scorpionii Roșii de la Craiova. Ministrul Apararii Nicolae Ciuca a declarat, in urma cu o saptamana, ca de acum, transportoarele…

- Azi s-au jucat primele meciuri din turul 3 al Cupei Romaniei. Partidele continua miercuri și vineri, in aceasta runda fiind implicate mai multe echipe din Liga 2. Azi s-au jucat cinci partide din turul 3, in timp ce meciul Teuz Cermei – Șoimii Lipova a fost amanat ca urmare a apariției a doua cazuri…

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova va debuta la mijlocul lunii octombrie noul sezon, cu meciurile din Cupa Romaniei. Alb-albastrii au inceput pregatirile de mai bine de o luna de zile, iar in acest moment se asteapta jocurile oficiale. La ora actuala, lotul a efectuat doua teste de Covid-19, la…

- Marți, 6 septembrie, incep meciurile din turul 3 al Cupei Romaniei, ediția 2020-2021. Iata programul complet: Marți, 6 octombrie, ora 14:30 CS Gloria Lunca-Teuz Cermei – CS Soimii LipovaCSC Ghiroda si Giarmata Vii – CSC DumbravițaAFC Unirea 1924 – ACS Viitorul SelimbarCSM Alexandria – CSM SlatinaSC…

- Echipa de volei masculin a Clubului Sportiv Universitar (CSU) Brasov a deschide in mod oficial sezonul competițional 2020/2021 cu un meci din primul tur al Cupei Romaniei. In luna Octombrie 2020 incep Campionatele Nationale si Cupa Romaniei in Divizia Al de Volei Masculin si Baschet Feminin LNBF, unde…

- FRF a anunțat programul turului 1 din Cupa Romaniei 2020-2021. Departamentul Competiții a realizat imperecherea echipelor pe baza criteriului geografic. Cele 30 de dueluri din aceasta faza a competiției, programate miercuri, 9 septembrie, de la ora 16:30, sunt urmatoarele: ACS Minerul Costesti – CS…

- Meciurile din turul de calificare al Europa League la fotbal, editia 2020 2021, au fost trase la sorti duminica, la Nyon.Partidele vor avea loc in mansa unica, pe 20 august, pe terenul primelor echipe sau pe teren neutru.Luni se vor trage la sorti partidele din primul tur preliminar, in urne urmand…

- În consecinta, partida dintre FCSB si CFR Cluj, programata pentru sâmbata seara, de la ora 21:00, a fost amânata, urmând a fi reprogramata. Momentul a venit cum nu se poate mai prost pentru ambele echipe. CFR Cluj se afla în plina lupta pentru titlu, cu CSU Craiova,…