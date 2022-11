Stiri pe aceeasi tema

Adrian Mutu, antrenorul echipei Rapid, a declarat duminica, dupa infrangerea cu FCSB, ca rezultatul este un dus rece pentru giulesteni, informeaza news.ro.

Echipa Farul Constanta a invins vineri, pe teren propriu, formatia de pe ultimul loc din Superliga, CS Mioveni, scor 2-1, intr-un meci al etapei a 17-a din Superliga, informeaza News.ro.

Echipa germana Union Berlin a pierdut duminica, in deplasare, scor 1-2, meciul din etapa a 11-a disputat impotriva echipei de pe ultimul loc din Bundesliga, VfL Bochum, potrivit news.ro.

Formatiile CFR Cluj, Farul, Rapid si Universitatea Cluj au fost repartizate in aceeasi grupa in Cupa Romaniei Betano, conform tragerii la sorti care a avut loc vineri.

Formatia FC Rapid s-a calificat, miercuri, in grupele Cupei Romaniei Betano, trecand in play-off de CS Afumati, scor 3-0.

Echipa RC Lens a invins sambata seara formatia AS Monaco, in deplasare, cu scorul de 4-1, intr-un meci din etapa a treia a Ligue 1. Lens a ajuns la 7 puncte si conduce in clasament, conform news.ro.

Echipa de fotbal Petrolul Ploiesti a invins cu scorul de 1-0 (1-0) formatia FC Rapid, intr-o partida disputata, sambata seara, pe Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti, in cadrul etapei a 5-a a Superligii.

FC U 1948 Craiova a invins-o pe FC Arges cu scorul de 2-0 (1-0), vineri seara, la Pitesti, in primul meci din etapa a cincea a Superligii de fotbal.