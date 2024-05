Jandarmii brașoveni, în salvarea lui Bambi (FOTO) Povestea lui Bambi, cu final fericit… Astazi, jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Brașov au avut parte de o misiune speciala. In timp ce patrulau in orașul Brașov, au primit un apel prin 112 unde un cetațean atenționa faptul ca o caprioara este in pericol, pe marginea unui drum. Jandarmii au plecat rapid in zona indicata. Ajunși la fața locului, au gasit o caprioara care se pregatea sa aduca pe lume un pui. Aceștia au trecut imediat la indepartarea persoanelor din zona și au realizat o arie de protecție in jurul caprioarei pentru ca aceasta sa iși aduca pe lume puiul. In scurt timp,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

