- FC Argeș, Sepsi Sfantu Gheorghe si FC Voluntari s-au calificat in semifinalele Cupei Romaniei. Din faza sferturilor mai este de disputat o partida, AC Filiasi – CS Universitatea Craiova (azi, ora 20.30). Programul meciurilor Marți, 30 noiembrie 2021 Chindia Targoviște – Sepsi OSK 1-2 Miercuri, 1 decembrie…

- O echipa din Liga 3, ACSO Filiași, doua din Liga 2, FC Buzau și Politehnica Timișoara, și alte 5 din primul eșalon vor juca in sferturile de finala, programate in perioada 30 noiembrie – 2 decembrie 2021. Sepsi a invins-o, marti, in deplasare, la Ploiesti, cu scorul de 2-1, pe Chindia si s-a calificat…

- O echipa din Liga 3, ACSO Filiași, doua din Liga 2, FC Buzau și Politehnica Timișoara, și alte 5 din primul eșalon vor juca in sferturile de finala, programate in perioada 30 noiembrie – 2 decembrie 2021. Programul meciurilor Marți, 30 noiembrie 2021 Chindia Targoviște – Sepsi OSK 20:30 Miercuri, 1…

- Casa Fotbalului gazduiește luni, 8 noiembrie, de la ora 16:00, tragerea la sorți a sferturilor de finala ale Cupei Romaniei, ediția 2021-2022. O echipa din Liga 3, ACSO Filiași, doua din Liga 2, FC Buzau și Politehnica Timișoara, și alte 5 din prima divizie vor juca in aceasta faza, care este programata…

- FC Buzau s-a calificat, joi, în sferturile de finala ale Cupei României, dupa ce a trecut în optimi de echipa Dunarea Calarasi, scor 3-0.Golurile au fost marcate de Gaitan ’39, Ciobanu ’51 si Kanda ’79.Se mai joaca joi:18:00 U Craiova 1948 vs Sepsi…

- Joi, 28 octombrie, sunt programate ultimele trei partide din cadrul optimilor de finala ale Cupei Romaniei la fotbal. Iata programul intalnirilo: FC Buzau - Dunarea Calarasi, ora 15:00U Craiova 1948 - Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, ora 18:00Politehnica Timișoara - FC Rapid 1923, ora 21:00Pana acum, in sferturi…

- Meciurile din cadrul optimilor de finala ale Cupei Romaniei vor avea loc in 27 octombrie, cu incepere de la ora 15.30, cu exceptia jocurilor televizate. Tragerea la sorti a avut loc, marți, la Casa Fotbalului. Meciurile din aceasta faza sunt urmatoarele: Dunarea Calarasi – FC Buzau; Politehnica Timisoara…

- Formatia Dinamo s-a calificat, joi, in optimile de finala ale Cupei Romaniei, invingamd in 16-imi echipa Ripensia Timisoara, scor 1-0. Golul a fost marcat de Matei, in minutul 36. Joi are loc si ultima partida din 16-imi, CS Universitatea Craiova - CFR Cluj (ora 21.30), conform news.ro…