Cupa Moș Crăciun, ediția a XXIX-a, maratonul fotbalistic juvenil prahovean Dupa primele doua zile, pline cu fotbal, ediția din acest an a Cupei Moș Craciun și-a desemnat cele 16 echipe calificate in faza eliminatorie, in urma jocurilor disputate in salile de sport din localitațile Valea Calugareasca, Valenii de Munte și Breaza. In faza grupelor (42 de echipe la start, 63 de jocuri), dupa un adevarat maraton fotbalistic, au fost multe meciuri spectaculoase, dar, cu siguranța, faza finala va fi cea care va „urca” nivelul emoțiilor la un nivel superior. Pentru aceasta etapa s-au calificat cele 14 echipe caștigatoare ale seriilor, plus cele mai bune doua locuri doi. Echipele… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Patru autoturisme, implicate intr-un accident pe DN1, in zona localitatii Breaza, patru persoane fiind transportate la spital."Patru autoturisme au fost implicate intr-o coliziune pe DN 1 Ploiesti – Brasov, la intersectie cu DJ 101R, in zona localitatii Breaza, judetul Prahova, traficul desfasurandu-se…

