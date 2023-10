Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 29 septembrie, la Lyon, in grupa A de la Cupa Mondiala de rugby din Franta a avut loc partida Noua Zeelanda – Italia, rezultat 96-17. Grupa A este condusa de Franța (cu 13 puncte), urmata de Noua Zeelanda (cu 10 puncte), Italia (10 puncte), Uruguay (cu 5 puncte) și Namibia (zero puncte). Sambata,…

- Selectionata Uruguayului a obtinut prima sa victorie la actuala editie a Cupei Mondiale de rugby din Franta, impunandu-se cu scorul de 36-26 (12-20) in fata echipei Namibiei, intr-o partida din Grupa A, disputata miercuri la Lyon, potrivit Agerpres.Insa, timp de aproape o ora, africanii au crezut…

- Se produc schmbari de trupe in cadrul lotului pe care naționala masculina de rugby a Romaniei se bazeaza la Cupa Mondiala de Rugby, din Franța. Gabriel Pop, Taylor Gontineac si Hinckley Vaovasa s-au accidentat și nu pot continua turneul din Hexagon. In locul lor au fost convocați centrii Alexandru Bucur…

- Selectionata de rugby a Frantei a obtinut cea mai categorica victorie din istoria sa, reusind sa se impuna cu scorul de 96-0 (54-0) in fata echipei Namibiei, joi seara, pe Stade Velodrome din Marsilia, intr-o partida din Grupa A a Cupei Mondiale 2023.Les Bleus au inscris 14 eseuri pe parcursul jocului,…

- Noua Zeelanda a invins Namibia, scor 71-3, vineri, in grupa A de la Cupa Mondiala de rugby. All Blacks au marcat 11 eseuri.Insa, neo-zeelandezii nu au reusit sa-i depaseasca pe irlandezi, care au marcat 11 eseuri in victoria cu Romania, scor 82-8. In primul meci, All Blacks a pierdut cu Franta,…

- Selectionata Columbiei a invins cu scorul de 2-0 Coreea de Sud, intr-o partida din Grupa H a Cupei Mondiale de fotbal feminin, disputata marti pe Sydney Football Stadium, in fata a 24.323 de spectatori, potrivit Agerpres.Jucatoarele sud-americane au deschis scorul in urma unei lovituri de la 11 m…