- Nationala de rugby a Scotiei a invins sambata seara, cu scorul de 84-0 (42-0), reprezentativa Romaniei, intr-un meci din Grupa B de la CM 2023 din Franta, disputat pe Stade Pierre-Mauroy din Lille. „Romania a primit inca o lectie dura la Cupa Mondiala de rugby, dar, daca invata din aceste experiente,…

- Romania a primit inca o lectie dura la Cupa Mondiala de rugby, dar daca invata din aceste experiente jucatorii pot deveni mai buni, a declarat selectionerul nationalei de rugby a Romaniei, Eugen Apjok, dupa infrangerea drastica cu 84-0 a "Stejarilor", sambata seara, in Grupa B, in fata Scotiei, scrie…

- Reprezentativa de rugby a Irlandei a invins, sambata, pe Stade de France, cu scorul de 13-8, nationala Africii de Sud, in grupa B de la Cupa Mondiala, din care face parte si Romania. La meciul dintre Irlanda, numarul 1 mondial, si campioana mondiala en-titre Africa de Sud au asistat 78,452…

- Selectionata Australiei, una dintre pretendentele la trofeu, a invins echipa Georgiei cu scorul de 35-15 (21-3), cu bonus ofensiv, sambata, pe Stade de France, in primul sau meci din Grupa C a Cupei Mondiale de rugby din Franta, potrivit Agerpres.Wallabies nu au convins, totusi, in acest meci in…

- Romania a avut un debut de coșmar la Campionatul Mondial de Rugby, care se desfașoara in Franța. Naționala Irlandei, una dintre marile favorite la caștigarea trofeului, a trecut de ”Stejari” cu scorul de 82-8.Romania a inceput meciul cum nu se putea mai bine, cu un eseu in minutul 3, dar ulterior…

- Azi a inceput Cupa Mondiala de Rugby, cu un meci de gala: Franța - Noua Zeelenda. Romania face parte din grupa B a Cupei Mondiale, alaturi de Scoția, Irlanda, Tonga și Africa de Sud. „Tricolorii” vor debuta sambata, de la ora 16:30, impotriva Irlandei, una dintre favoritele la cucerirea trofeului. Meciul…

- Franța și Noua Zeelanda se infrunta astazi, de la ora 22:15, in deschiderea Cupei Mondiale de rugby. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 3, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Romania face parte din grupa B a Cupei Mondiale, alaturi de Scoția, Irlanda, Tonga și Africa de Sud. „Tricolorii”…

- Sud-africanul Jaco Peyper va arbitra partida de deschidere a Cupei Mondiale de rugby 2023, pe 8 septembrie, pe Stade de France din Saint-Denis, intre selectionatele Frantei, gazda competitiei, si Noii Zeelande, din cadrul Grupei A, a anuntat, marti, World Rugby, instanta conducatoare a sportului cu…