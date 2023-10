Cupa Mondială de rugby! Africa de Sud învinge Noua Zeelandă și își păstrează titlul Cupa Mondiala de rugby s-a incheiat sambata, la Paris, dupa o confruntare intre Noua Zeelanda și Africa de Sud. Springboks a cucerit al patrulea titlu mondial! Noua Zeelanda a caștigat fiecare finala a Cupei Mondiale de rugby in care a jucat, cu excepția cazului in care a infruntat Africa de Sud. Springboks sunt campionii Cupei Mondiale de Rugby pentru a patra oara! O isprava pe care nicio alta echipa nu a reușit-o: 1995, 2007, 2019, 2023. Africa de Sud a reușit a treia victorie consecutiva la limita la acest turneu mondial. Africa de Sud este a doua echipa, dupa Noua Zeelanda, care reușește sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

