Cupa Mondială: A patra finală între firmele producătoare de echipament sportiv Adidas şi Nike Daca intalnirea Argentina-Franta este noua, meciul dintre firmele producatoare de echipament sportiv Adidas-Nike este deja un mare clasic in finala Cupei Mondiale de fotbal. Argentina-Franta va fi a patra finala Adidas-Nike din Cupa Mondiala de cand Nike participa (1998) si a doua pentru echipa Frantei, echipata de Adidas in 1998 impotriva Braziliei (Nike) si de Nike anul acesta impotriva Argentinei (Adidas). In 2006, Franta, inca la Adidas (au trecut la Nike in 2011), a pierdut la lovituri de departajare impotriva Italiei, imbracati atunci de Puma. Este si ultima oara cand un alt brand decat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Naționalele de fotbal ale Argentinei si Frantei se vor infrunta in finala Cupei Mondiale din Qatar, duminica, pe Lusail Stadium din Al Daayen, de la ora 17:00. Meciul va fi transmis in direct pe TVR 1. Atat Argentina cat și Franța au caștigat Cupa Mondiala de Fotbal de doua ori in istorie. Sud-americanii…

- Croația – Maroc este meciul in urma caruia se va decide medaliata cu bronz la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar. Partida incepe la ora 17:00 și va fi transmisa in direct pe TVR 1. Cele doua echipe au mai jucat impreuna la actuala ediție a Mondialului din Qatar, in faza grupelor, și au terminat…

- Au devenit cunoscute toate echipele care s-au calificat in sferturile de finala ale Cupei Mondiale din Qatar. Acestea sunt echipele Argentinei, Țarilor de Jos, Braziliei, Croației, Franței, Angliei, Portugaliei și Marocului.

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova, Mirel Radoi, spera ca in finala Cupei Mondiale de fotbal, competitie care se desfasoara in aceasta perioada in Qatar, sa se intalneasca reprezentativele Angliei si Braziliei, potrivit Agerpres."Printre antrenamente ne facem timp sa urmarim si Cupa Mondiala.…

- Spania a debutat la Campionatul Mondial din Qatar cu o victorie colosala, 7-0 cu Costa Rica, dar Iosif Rotariu (60 de ani), fostul fotbalist roman care a jucat de 4 ori la Mondialul din 1990, nu vede „Furia Roja” printre favoritele la trofeu. Spania, campioana mondiala din 2010, a stabilit scorul turneului…

- CUPA MONDIALA – Qatar 2022 va fi a douazeci și doua ediție de Campionat Mondial, competiție care se joaca o data la patru ani, incepand cu anul 1930. Meciul de deschidere va fi duminica, 20 noiembrie, de la ora 18 (TVR 1), intre Qatar și Ecuador, pe stadionul „Al Bayt“, care a fost inaugurat in 2020…

- Așteptarea a luat sfarșit. Peste doar doua zile se va da startul primului Campionat Mondial de fotbal din istorie organizat in lunile noiembrie și decembrie. Cea de-a 22-a ediție a Mondialului va incepe duminica și se va incheia pe 18 decembrie. Toate meciurile se vor disputa in Qatar. Vor lipsi suporterii…

- Cupa Mondiala este cel mai ravnit trofeu fotbalistic și cel mai discutat, mulți fani pregatindu-se acum sa plaseze pariuri live pe Mondial . Cu cateva zile inainte de debutul Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar se discuta foarte mult despre caracterul unic al acestui eveniment, dar și despre controversele…