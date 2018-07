Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de hotarare privind stabilirea zonei de promenada din centrul Timișoarei a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local de astazi de catre primarul Robu. Edilul a precizat ca decizia a fost luata ca urmare a dezbaterii publice de ieri pe marginea acestui proiect, dupa ce au…

- La fel ca in luna mai, si ieri, consilierii PNL si PMP au constatat ca sunt majoritari, insa fara sa mai faca ravagii printre proiecte. Au fost respinse punctual acele initiative presupuse a fi neconforme cu prevederi ale legii sau care erau vadit fortate. Printre cele din ultima categorie se afla solicitarea…

- Problema rufelor atarnate la balcoane sau printre blocuri, dar si cea a barelor de batut covoare a fost adusa in actualitate in cadrul unei recente sedinte a consiliului municipal. Pe scurt, pe ordinea de zi a fost introdusa, in ultimul moment, un proiect vizand respingerea plangerii prealabile…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, joi, ca excluderea de la controlul judecatoresc a deciziilor consiliului de administratie sau ale directoratului unei societati, adoptate in executarea mandatului acordat in vederea majorarii capitalului social, este neconstitutionala. Potrivit unui comunicat…

- Portetul lui Ilie Nastase se imparte intre tenis și femei. ”Nasty”, 71 de ani, a fost și va ramane rebelul tenisului mondial. Ilie Nastase este unul dintre cei mai importanți jucatori de tenis ai anilor 1970, fiind numarul unu mondial de doua ori, in 1972 și 1973. Din cele 83 de titluri caștigate, numai…

- Consilierii locali sunt convocați in ședința extraordinara joi, 24 mai, de la ora 14.00. Iata ordinea de zi: 1. Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al S.C. APASERV Satu Mare S.A. 2. Proiect de hotarare privind aprobarea situației financiare pentru anul 2017 a S.C. APASERV Satu Mare…

- In urma cu trei luni, Directia de Sanatate Publica a inaintat Primariei un asemenea proiect, care urmeaza sa fie finantat si concretizat pentru atragerea si mentinerea specialistilor din sanatate in zona. In vederea intocmirii listei de prioritati, conform Ordinul Ministerului Sanatatii Publice…

- Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat in sedinta ordinara, pe data de 22 mai 2018. PROIECT AL ORDINII DE ZI: I. Proiecte de hotarari privind: 1. Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2018 2. Modificarea anexei la Hotararea…