Cupa Busola de Aur, un concurs de orientare organizat anual în ultima jumătate de secol PROGRAMUL COMPETIȚIEI Concursul se va desfașura timp de doua zile în padurea din zona Casele Micești, centrul de concurs fiind instalat pe marginea drumului forestier Feleacu - Casele Micești (GPS lat 46.695558 lon 23.569846). Așteptam participarea unui numar de aprox. 200 orientariști din România, Bulgaria, Ungaria și Danemarca, de la copii sub 10 ani, la seniori de peste 85 ani. DATE TEHNICE Concurenții vor parcurge trasee cu lungimi între 1,7 și 10 km în padure, pe teren cu relief framântat. Din cauza copacilor darâmați de viscolele… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

