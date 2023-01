Stiri pe aceeasi tema

Granit Xhaka, mijlocasul echipei Arsenal Londra, a fost ales cel mai bun fotbalist elvetian al anului 2022, informeaza site-ul radioteleviziunii RTS.

Un spectator la meciul de fotbalTottenham Hotspur - Arsenal Londra, disputat duminica trecuta, a fost inculpat pentru agresarea portarului lui Arsenal, Aaron Ramsdale, imediat dupa fluierul final al partidei din etapa a 20-a a Premier League castigata de "tunari" cu 2-0, a anuntat, marti, politia…

Echipa AS Roma a intrecut joi seara, pe teren propriu, scor 1-0, formatia Genoa, intr-un meci contand pentru optimile de finala ale Cupei Italiei, transmite news.ro.

Newcastle United, ocupanta locului 3 in Premier League, a fost eliminata sambata in turul 3 al Cupei Angliei de divizionara a treia Sheffield Wednesday, in timp ce Liverpool, detinatoarea trofeului, a fost tinuta in sah de Wolverhampton Wanderers, pe Anfield, si va avea nevoie de rejucare, informeaza…

Echipa engleza Tottenham Hotspur a invins sambata, pe teren propriu, scor 1-0, formatia Portsmouth si s-a calificat in 16-imile Cupei Angliei. Alaturi de Tottenham, au mai facut pasul spre 16-imi Southampton, Leicester, Reading si Preston.

Clubul de fotbal englez Arsenal Londra a fost acuzat de Football Association (FA), federația de specialitate din Anglia, pentru comportamentul jucatorilor sai in timpul meciului de marți seara cu Newcastle, incheiat cu scorul de 0-0.

Marocul s-a impus in optimile de finala ale Cupei Mondiale de Fotbal din Qatar, impotriva Spaniei, dupa loviturile de departajare.

Echipa feminina de tenis a Romaniei va intalni Slovenia, in deplasare, in calificarile editiei 2023 a competitiei Billie Jean King Cup, potrivit tragerii la sorti efectuate duminica.