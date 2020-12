Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna se mai primesc nominalizari la Premiul Mentor pentru excelența in educație Profesorii și antrenorii din Suceava pot fi nominalizați Premiem anual 10 profesori și antrenori care au descoperit tineri talentați și au avut un rol important in viața lor, premiul constand dintr-un trofeu realizat…

- MOL Romania și Fundația pentru Comunitate au anunțat inceperea celei de-a 12-a ediții a Programului “MOL pentru sanatatea copiilo”, destinat organizațiilor non-guvernamentale care deruleaza proiecte de terapie emoționala sau intervenții psihosociale pentru copiii cu nevoi speciale sau cei cu boli cronice.

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) anunța ca ofera asistența juridica gratuita familiilor victimelor tragediei de la Piatra Neamț, care vor sa acționeze statul in judecata. Totodata, FACIAS solicita demisia premierului Ludovic Orban, pentru eșecul in asigurarea…

- In data de 29.10.2020 s-a stins din viața Locotenent Colonel (in rezerva) MARGINEAN Dan. Domnul Locotent Colonel (r) avea doar 53 de ani și a activat in cadrul I. S. U. Alba pana la finalul anului 2016, cand a trecut in rezerva, cu drept la pensie. A plecat dintre noi un om deosebit și un camarad de…

- Fundația „Arhiepiscopul Justinian” a inceput demersurile de rascumparare a casei in care s-a nascut și a copilarit Arhiepiscopul Justinian Chira. Organizația vrea sa o transforme in obiectiv turistic și sa o inaugureze in 2021, la 100 de ani de la nașterea ierarhului.Dupa plecarea la Domnul…

- In plina toamna, lovește canicula! Potrivit anunțul facut de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), luni, 5 octombrie, temperaturile vor ajunge la 33 de grade Celsius. Ce se va intampla cu vremea in celelalte zile?

- Acordul de colaborare incheiat intre cele doua instituții, Fundația pentru Educație Financiara „OK”și IMSP Institutul Mamei și Copilului ofera rampa de lansare a programelor de educației financiara de care vor beneficia corpul administrativ al instituției, colaboratori medicali și intregul personal.

- Școala Naționala de Studii Politice și Administrative (SNSPA), membra a Fundației pontificale Scholas Occurrentes, a fost invitata sa colaboreze in cadrul noului program internațional, University of Meaning / Universidad del Sentido, inițiat de Papa Francisc și coordonat de reprezentanții Scholas…