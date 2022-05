Stiri pe aceeasi tema

- Interlopul Bebino a fost reținut, alaturi de doi barbați și o femeie, intr-un dosar de proxenetism si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, in urma unor descinderi facute in Bucuresti, Ialomita si Calarasi. „In data de 05 mai 2022, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului…

- In data de 05 mai 2022, polițisti din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița, au pus in aplicare 8 mandate de aducere, in Bucuresti și județele…

- Miercuri, 4 mai a.c., politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, au pus in aplicare un mandat de aducere, in Capitala, emis pe numele unei femei, in varsta de 33 de ani, fata de care sunt efectuate cercetari…

- Patru barbati au fost retinuti de politisti pentru furt calificat, dupa ce ar fi sustras din incinta unor societati comerciale, cu puncte de lucru in Bucuresti si in judetul Ilfov, cartuse de tigari, bauturi alcoolice si sume de bani, gasite in cutiile de valori ale acestora, informeaza Agerpres . Potrivit…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Brigada Rutiera, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au retinut un barbat, in varsta de 35 de ani, pentru de savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul fara a poseda permis de conducere.…

- Doua femei din Bucuresti au fost retinute de politisti fiind suspectate ca au inselat un barbat cu suma de 46.000 de lei, pretinzand ca ii pot rezolva problemele personale, prin “ritualuri de magie”. Politia Capitalei a anuntat, joi, ca politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului…