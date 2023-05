Cunoscutul fermier Dumitru Manole, speriat de moarte de americani Cunoscutul fermier Dumitru Manole, care locuiește in Constanța, a tras o sperietura sora cu moartea in urma cu cateva zile, din cauza unui elicopter militar american, care a zburat la distanța foarte mica de casa, daramandu-i hornul, in timp ce mai multe țigle s-au prabușit de pe acoperiș. Marele noroc a fost ca nu era nimeni afara, toata lumea era in casa, altfel cine știe ce nenorocire ar fi putut avea loc. Nu este, insa, singurul constanțean care se plange de elicopterele americanelor, devenite o prezența obișnuita in zona zi și noapte. Oamenii spun ca elicopterele le distrug casele, pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

