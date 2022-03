Cunoscutul actor american Samuel L. Jackson va juca pe Broadway sub indrumarea sotiei sale, LaTanya Richardson Jackson, intr-o repunere in scena a piesei "The Piano Lesson, a dramaturgului afroamerican August Wilson, pentru care acesta a fost recompensat cu premiul Pulitzer in 1990, relateaza EFE.

