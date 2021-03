Cumpărăturile pentru nuntă. Listele cu tot ce este necesar! Nunta este unul dintre cele mai mari și complexe evenimente din viața noastra, iar cumparaturile pentru nunta necesita liste lungi, amanunțite și bine organizate. Daca te pregatești sa fii curand mireasa, noi te ajutam cu idei și sugestii pentru toate lucrurile de care vei avea nevoie. Lista lunga și cumparaturile pentru nunta se discuta intotdeauna in familie, cu viitorul mire, cu parinții și viitorii socrii și cu nașii. Fiecare are rolul lui, fiecare va avea o lista de cumparaturi, dar acestea sunt flexibile, in funcție de amploarea evenimentului și de bugetul pe care l-ai pregatit pentru… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații vrea sa rezolve problema crizelor de medicamente din Romania. Mai exact, ministerul propune reintroducerea prin lege a listei de medicamente esențiale, recomandata de Organizația Mondiala a Sanatații, care nu ar trebui sa lipseasca din nicio țara. Prevederea apare intr-un proiect…

- Mai multa siguranta financiara pentru jucatori, o calitate superioara a serviciilor, dar si taxe si impozite destul de mari colectate pentru bugetul statului. Toate acestea sunt gestionate de o singura institutie publica, infiintata in 2013, care are dreptul de a decide ce firma primeste licenta pentru…

- OFICIAL| Cifre in creștere. 90 de noi INFECTARI in județul Alba, in ultimele 24 de ore: LISTA localitaților din care provin noile cazuri de COVID-19 Sambata, 6 martie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 90 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica.…

- Ieri in sedinta de Guvern, pe langa alte proiecte de ordine de zi, multe au fost de eliberari numiri de prefecti si subprefecti. Mai jos publicam lista tuturor celor numiti, renumiti sau ramasi pe dinafara.Iata lista completa: Eliberari prefecti 1.HOTARARE a Guvernului privind incetarea exercitarii,…

- Activitatea in unitațile de invațamant reincepe in semestrul al doilea de luni, 8 februarie, diferențiat, potrivit celor mai recente decizii ale autoritaților, și in județul Alba. Se ia in considerare incidența cazurilor COVID in fiecare localitate. De asemenea, ministerele Sanatații și Educației au…

- Agenția Europeana pentru Medicamente ar putea aproba in scurt timp un amendament la avizul sau pentru vaccinul anti-Covid Pfizer-BioNTech care sa permita extragerea a șase doze dintr-un fiola in loc de cinci, a spus miercuri un oficial UE pentru Reuters. Sursa, care a cerut sa ramana anonima din cauza…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat duminica, 3 ianuarie, o noua hotarare prin care a fost actualizata lista galbena statelor și zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania. Zona Galbena (carantina la…

- In județul Alba, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 18 cazuri noi de COVID-19, potrivit datelor transmise duminica, 3 ianuarie, de DSP Alba. De la inceputul pandemiei, in județul Alba au fost inregistrate 12.426 de imbolnaviri. Vezi și Cine este prima persoana care va fi vaccinata in Alba. Cum…