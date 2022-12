Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este Cyber Monday in Statele Unite, ultima zi din weekendul de Ziua Recunoștinței, care include și Black Friday, scrie intr-o analiza Bogdan Maioreanu, analist și comentator de piața al eToro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Retailerii europeni spera ca ziua de reduceri de Black Friday sa ii faca pe cumparatori sa cheltuiasca, deși aceasta are loc pe fundalul unei crize tot mai grave a costului vieții și al distragerii atenției de catre Cupa Mondiala de fotbal, scrie Reuters.

- „Americanii realizeaza o anumita activitate externa, noi lucram in mod profesionist printr-un canal special conceput pentru acest lucru", a declarat, vineri, ministrul adjunct de externe rus Serghei Ryabkov, citat de Interfax și preluat de Reuters.„Este de netagaduit ca Viktor Bout se numara printre…

- Vanzarile masive de produse electrice și electronice de Black Friday genereaza nu doar profituri uriașe pentru marii producatori și retaileri, dar reprezinta și o sursa majora de poluare a mediului inconjurator, susțin reprezentanții Asociației RESPO DEEE. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Poliția Romana a transmis joi, 10 noiembrie 2022, prin intermediul unui comunicat o serie de recomandari pentru cetațeni, cu ocazia Black Friday. Aceasta perioada vine cu multe oferte in spațiul online, iar, pentru a va bucura in siguranța de produsul dorit, Poliția Romana a transmis o serie de recomandari:…

- Incasarile generate cumparaturile realizate de catre romani, in editia din acest an a „Black Friday”, vor depasi 400 de milioane de euro, dupa ce, in 2021, suma a fost in jurul a 350 milioane de euro, arata estimarile consultantilor.

- Criza energetica și prețurile in creștere pun presiune pe consumatorii europeni care vor fi nevoiți sa-și reduca cheltuielile pentru sarbatorile de Craciun Perioada cumparaturilor de Craciun va fi una dificila pentru retailerii europeni, deoarece criza costului vieții ii preseaza pe consumatori și reduce…

- Romanii incep, tot mai mult, sa caute marci in magazinele cu discount, conform rezultatelor analizate de catre Departamentul de Data Intelligence din cadrul unei agentii de marketing si comunicare.