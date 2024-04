Cumparari directe Constanta: Dupa Fananele si Ion Corvin, Primaria Mereni primeste si ea consultanta pe achizitii de la Leader’s Jus SRL (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- In aceeasi zi, firma a semnat un contract similar cu Primaria Fantanele.Leaderrsquo;s Jus SRL din Constanta a semnat, prin cumparare directa, cu Primaria Ion Corvin, un contract vizand servicii de consultanta in domeniul achizitiilor. Informatia a fost publicata in Sistemul Electronic al Achizitiilor…

- Leaderrsquo;s Jus SRL este detinuta de Anamaria Cristina Craciun fosta Guzga , care si administreaza firma, alaturi de Culina Ivanov.Leaderrsquo;s Jus SRL din Constanta a semnat, prin cumparare directa, cu Primaria Fantanele, contractul vizand acordarea de servicii de consultanta in domeniul achizitiilor.…

- Inter Elchim SRL este detinuta si administrata de George Cristiean.Inter Elchim SRL a semnat, prin cumparare directa, cu Primaria Eforie, contractul vizand intretinerea iluminatului public din oras. Informatia a fost publicata in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice, unde se face precizarea ca…

- Aliana Team Consulting SRL este detinuta de Fanel Marian Bonciu si Nicolae Viorel Trif.Aliana Team Consulting SRL, din Galati, a semnat cu Primaria Comunei Pantelimon, prin cumparare directa, contractul vizand documentatia pentru realizarea racordurilor la reteaua de canalizare. Informatia a fost publicata…

- Pruxi MK Business SRL este detinuta si administrata de Alexandra Victoria Siapte.Pruxi MK Business SRL Constanta a semnat cu Primaria Navodari, prin cumparare directa, contractul vizand inchirierea si intretinerea dispenserelor din parcul pentru caini. Informatia a fost publicata in Sistemul Electronic…

- Cleaning Gamp;K Group a semnat, prin cumparare directa, cu Primaria comunei Vulturu, judetul Constanta, contractul pentru servicii de curatenie si igienizare interior exterior Comuna Vulturu.Informatia a fost publicata in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice, unde se precizeaza ca valoarea contractului…

- Se doreste accesarea finantarilor pentru programul Cresterea eficientei energetice la Gradinita Tic Pitic.Percons EU SRL din Bucuresti a semnat recent cu Primaria Harsova, prin cumparare directa, contractul vizand consultanta pentru accesarea finantarii din fonduri nerambursabile. Informatia a fost…

- Valoarea estimata a achizitiei este de 93.639,54 de lei fara TVA, adica peste 18.000 de euro, la cursul actual.Compania Nationala de Investitii a deschis procedura pentru a atribui, prin achizitie directa, contractul de dirigentie de santier la lucrarile de construire a unei crese in Murfatlar. Informatia…