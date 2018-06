Stiri pe aceeasi tema

- Fratii Ioan si Ovidiu Tomoiaga, cei care l-au ucis cu sange rece pe Gheorghe Nistor, seful de post din Viseu de Jos au fost condamnati definitiv la inchisoare pe viata pentru crima. Magistratii de la Curtea de Apel Cluj au mentinut astfel solutia data de Tribunalul Maramures pe data de 20 februarie…

- Judecatorii de la Tribunalul Prahova l-au condamnat la opt luni de inchisoare cu suspendare cu un termen de incercare de doi ani pe Florin Petrache, director suspendat din functie al Directiei de Gestiune Patrimoniu din Primaria Ploiesti, trimis in judecata pe catre procurorii DNA in septembrie 2016,…

- Astfel, Parlamentul catalan cere punerea sub acuzare a judecatorului Pablo Llarena, care a refuzat eliberarea din inchisoare a lui Jordi Sanchez, un politician catalan separatist care urma sa fie votat pentru functia de premier al Cataloniei. Sanchez este acuzat de rebeliune de catre autoritatile…

- O inregistrare video care dezvaluie relatiile tensionate dintre regina Letizia si soacra sa, fosta regina Sofia, a uimit opinia publica din Spania. Duminica, familia regala spaniola a participat la slujba de Pasti, la Catedrala din Palma de Mallorca, si aici, o inregistrare din timpul ceremoniei, a…

- Constantin Dincuta, unul dintre cei doi barbati care in ianuarie 2016 au batut crunt in plina strada la Curtea de Arges doi politisti aflati in misiune, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce a contestat sentinta initiala, de un an si 6 luni de inchisoare cu executare. In cazul celuilalt…

- Tribunalul Iasi a decis, miercuri, ca un adolescentul din Iasi care era judecat pentru constituire de grup infractional organizat si trafic de droguri sa fie obligat sa mearga inapoi la scoala. "Instanta a dispus aplicarea, in cazul inculpatului minor Gabriel P., a masurii educativa a asistarii…