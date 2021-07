Deși a trecut ceva vreme de la denunțarea, fie și doar din colțul gurii, a protocoalelor dintre serviciile secrete și DNA, CSM sau Curtea Suprema, legendarea ”culoarelor” din Justiție nu doar ca nu a incetat sa se disipeze, dar este la fel de obsesiva ca pe vremea ”Catușiadei”. Și asta in ciuda faptului ca, in […] The post Cumnatul Horotan, ”culoarul” lui Pahonțu la Codruț Olaru! first appeared on Ziarul National .