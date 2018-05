Stiri pe aceeasi tema

- "O tragedie care a fost cauzata de cineva care nu a fost atent la volan. Cand esti la volan nu stai nici sa dai mesaje, nici sa faci live-uri pe Facebook, nici nimic. Cand esti la volan raspunzi de viata ta si de viata altora. Asta inseamna ca tu conduci masina si nu faci nimic altceva", a declarat…

- Noi detalii ies la iveala în cazul accidentului înfiorator petrecut în Ungaria, unde 9 români din Mureș și-au pierdut viața. Șoferul microbuzului în care se aflau transmitea live pe facebook și nu și-a dat seama ca NU mai este pe autostrada, așa ca a intrat în depașire,…

- Pasagerii veneau acasa din Slovenia, unde munceau pe plantatiile de hamei. Voiau sa stranga bani pentru a le asigura copiilor o viata mai buna. Toti erau din aceeasi comuna din Mures, indoliata acum de teribilul accident.

- Cumnata soferului „microbuzului mortii" a dezvaluit, potrivit observator.tv, ca familia urmarea transmisia lui Petru Zalar. „Da, uite asa ne uitam la ei. Am vazut si cand au zis ioi, vai, gata. Si-am zis gata, au facut accident. Noi am stiut imediat. Si nu a durat mult si a sunat Olimpiu pe copilul…

- Șoferul microbuzului implicat in accidentul din Ungaria nu avea autorizație de transport internațional de persoane, se intorcea din Germania și nu ii cunoștea pe romanii pe care trebuia sa-i aduca in țara. Sunt dezvaluirile facute de Andrei M., cumnatul lui Petru Kalau, in urma accidentului infiorator…

- Familiile celor 9 morti in accidentul din Ungaria vor fi despagubite, pentru ca microbuzul era asigurat. Sunt informații contradictorii, insa, privind statutul conducatorului auto și a trasnportului pe care il efectua in ziua fatidica. “Soferul avea asigurare atat pentru microbuz cat si pentru pasageri.…

- Cel puțin noua romani au murit, ieri, intr-un accident rutier care a avut loc in Ungaria, in apropiere de Cegledbercelnel. Microbuzul in care se aflau a intrat in coliziune cu o autobasculanta, șoferul roman fiind in live pe Facebook in momentul impactului. Impactul a fost devastator. Romanii se intorceau…

- Un accident extrem de grav a avut loc pe o șosea din Ungaria. Un microbuz romanesc cu mai mulți pasageri și un camion s-au lovit frontal, iar din primele informații șapte persoane ar fi murit in urma impactului, informeaza presa maghiara. Potrivit ultimelor informații, numarul de morți a crescut…