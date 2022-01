Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a semnat, luni, decizia privind eliberarea Violetei Vijulie (PNL) din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. In locul acesteia a fost numit, din partea PSD, Vasile-Felix Cozma in funcția de președinte al ANFP. Cozma…

- Mihaela Radulescu, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din Romania, ea s-a remarcat in iarna lui 1989, in timpul Revoluției de la București. Acesta nu mai e un secret pentru mulți… Mihaela Radulescu a participat la momentul ce a schimbat istoria Romaniei și recunoaște ca imediat dupa și drumul…

- Guvernul a transmis, marti, prima reactie, dupa scandalul dintre familia Sosoaca si jurnalistii italieni. Executivul condamna „cu fermitate orice actiune de intimidare a jurnalistilor sau de obstructionare a dreptului la libera informare a cetatenilor”, iar premierul considera inacceptabil acest incident.…

- Noul secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, este Marian Neacșu, membru important al PSD. El a fost numit de premierul Nicolae Ciuca. Marian Neacșu il inlocuiește pe Tiberiu...

- Premierul Nicolae Ciuca l-a numit, marți, la propunerea PSD, in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, pe Marian Neacșu, decizia fiind printr-o publicata marti in Monitorul Oficial. Marian Neacșu a fost deputat PSD in 2008-2016. Pentru ca a fost condamnat definitiv…

- Prin deciziile de ieri privind numirea unor oameni in posturi cheie din Guvern, premierul Nicolae Ciuca va fi permanent sub controlul unor lideri PSD și PNL cu mare greutate. Premierul Nicolae Ciuca a semnat ieri deciziile pentru numirea lui Marian Neacșu (PSD) in funcția de secretar general al Guvernului…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit, miercuri, in sedinta comuna solemna, dedicata Zilei Nationale a Romaniei – 1 Decembrie. Președintele Klaus Iohannis lipsește, deși conform unui memorandum aprobat de conducerea Parlamentului era invitat sa susțina un discurs. Sedinta, condusa de vicepresedintele…

- Sunt tensiuni in PSD: Marcel Ciolacu si Paul Stanescu nu reusesc sa se inteleaga cine va fi vicepremier din partea social-democratilor. Sunt doua variante: Sorin Grindeanu sau Gabriela Firea. Social-democratii au vrut ca numele noului vicepremier sa fie clar inca din aceasta dimineata si au fost discutii…